Festival interceltique de Lorient 2023 : l’Irlande en photos

Vendredi 4 Aout 2023

De l’ancienne Armorique à la Bretagne moderne !

Les festivaliers furent très nombreux dès le Vendredi 4 aout pour la première journée d’ouverture du Festival Interceltique de Lorient. Cette première journée débuta à 9H30 par un Colloque intitulé : Bretagne… Celtique ! La salle du palais des congrès affichait complet pour ce débat sur le thème « De l’ancienne Armorique à la Bretagne moderne ». Cette rencontre était dédiée à la dimension celtique de la Bretagne avec la présence d’Alan Stivell en grand témoin de cette conférence qui se termina en fin d’après-midi.

Samedi 5 Aout 2023

Concours des Bagadoù

Le Bagad Kemper vainqueur 2022 remettait son titre en jeu !

Cette seconde journée du Festival fut marquée par différents concours de Bagadoù (pluriel de Bagad en breton). Le concours de deuxième catégorie se déroula le matin à l’espace le KLEUB sur l’esplanade du théâtre pendant que la 4eme catégorie se déroulait au village Celte. Le moment fort de la journée fut le concours de première catégorie, le plus ancien concours de Bretagne, où pas moins de 16 Bagadoù concoururent pour le titre de champion de Bretagne 2023. Le célèbre Bagad Kemper, le plus titré à ce jour et vainqueur du championnat 2022, remettait son titre en jeu. Mais ce fut le Bagad Cap Caval de Plomeur (29) qui remporta le concours et par là même le titre de champion de Bretagne des Bagadoù 2023. La remise des prix eu lieu à 20H sur l’esplanade du théâtre où une foule importante était présente pour découvrir les résultats. Ce fut, comme à chaque fois, sous les cris et les manifestations de joie des vainqueurs que les notes furent annoncées.



Bagad Beuzec-Ar-C’hab (Beuzec-Cap-Sizun)

Bagad Brieg (Briec)

Bagad Ar Meilhoù Glaz (Quimper)

Bagad Saozon-Sevigneg (Cesson-Sévigné)

Bagad Kerlenn Pondi (Pontivy)

Bagad Sonerien an Oriant (Lorient)

Bagad Sonerien Bro Dreger (Perros-Guirec)

Kevrenn Alré (Auray)

Bagad Cap Caval (Plomeur)

Bagad Bro Kemperle (Quimperlé)

Bagad Kemper (Quimper)

Bagad Kemper (Quimper) Remise du prix du vainqueur au Bagad Cap Caval champion de Bretagne 2023

Dimanche 6 Aout 2023

La Grande Parade des nations Celtes

Le moment fort de la Troisième journée du Festival interceltique de Lorient, un moment unique, inoubliable et incontournable à vivre au moins une fois dans sa vie, fut la Grande Parade des Nations Celtes qui commença à 9H30 Cours de Chazelles pour se terminer à 14H. Plus de 3000 artistes venus d’Irlande, d’Écosse, du Pays de Galles, de Galice, des Asturies de Bretagne et même d’Australie participèrent à ce magnifique défilé. Une foule importante était présente le long des rues et boulevard du centre-ville de Lorient jusqu’au stade du Moustoir. Les danseurs s’arrêtaient régulièrement le long du parcours pour effectuer des chorégraphies associant la tradition et la modernité. La foule qui remplissait les tribunes du stade du Moustoir se leva pour ovationner le Bagad des pompiers qui clôtura comme chaque année ce magnifique spectacle. Mais une surprise organisée par la fédération KENLEUR attendait les spectateurs qui s’apprêtaient à quitter le stade lorsqu’un spectacle de personnages géants entra en costumes bretons accompagnés par plus de 700 enfants dansants au son d’une puissante musique émerveillant toutes les personnes présentes jusqu’à la fin dans le stade du Moustoir.

Les drapeaux des nations celtes Bagad de Lann Bihoué

Bagad Kemper (Quimper)

100 ans du Drapeau Breton Gwenn-ha-Du

Bagad Brieg (Briec)

Auckland & District Pipe Band(Ecosse/Nouvelle Zélande)

Cercle Bugale an Oriant (Lorient)

Bagad Roñsed-Mor (Locoal-Mendon)

Banda de Gaites Camín de Fierro (Asturies)

Bagad Kombrid (Combrit)

Collectif Bigouden (Pont-l’Abbé/Combrit)

Only Boys Aloud (Pays de Galles)

Kevrenn Alré (Bagad & Cercle Auray)

Argoata et les enfants du Kreiz Breizh

Bagad Melinerion (Vannes)

Cercle Celtique Brizeux (Lorient)

Interceltic Scottish Pipes & Drums (Écosse)

Keltika Highland Dance Team (Écosse)

Bagad Ar Meilhoù-Glaz (Quimper)

Cercle Bleuniou Sivi (Plougastel)

Collectif de l’Aven (Benodet/La Forêt-Fouesnant/Riec-sur-Belon)

Kekezza (Cornouailles)

Kerneva et les enfants de Cornouaille

Queensland Irish Association Pipe Band (Irlande/Australie)

Rinceoirí Cois Laoi (Irlande)

Bagad Glaziked Pouldregad (Pouldergat)

Cercle Quic-en-Groigne (Saint-Malo)

Bagad Saozon-Sevigneg (Cesson-Sévigné)

Cercle celtique Les Perrière (Cesson-Sévigné)

Kevrenn Brest Sant-Mark (Brest)

Banda de gaïtas Queiroa (Galice)

Collectif Divroët

Bagad Penhars (Quimper)

The City of Melbourne Highland Pipe Band (Australie/Nouvelle-Zélande)

The Glenbrae Celtic dancers (Australie/Nouvelle-Zélande)

Collectif du Pourlet (Le Croisty/Cléguérec/ Melrand)

Bagad Bro Landerne (Landerneau)

Banda de Gaitas de Castrillón (Asturies)

Collectif du Léon (Saint-Pol/Saint-Rénan/Landerneau/Morlaix)

Celtic Brass (Lorient)

Club Kilt & Stones Land Pipe (Lorient)

Bagad des sapeurs-pompiers du Morbihan Les jeunes de la confédération Kenleur, accompagnés de leurs géantes Les jeunes de la confédération Kenleur, accompagnés de leurs géantes

Un après-midi Bagadoù

L’après-midi les bagadoù se succédèrent sur la scène du Quai de Bretagne. Le Bagad Kemper, vainqueur du concours de l’année passée, se produisit sur la grande scène place des Pays Celtes.

Le Bagad KEMPER : dimanche après-midi sur la scène place des Pays Celtes

Le Festival interceltique continue toute la semaine avec des animations, des expositions, des conférences, des spectacles, des concerts, des défilés, mais aussi des ateliers de danses bretonnes, sans oublier tous les stands installés tout au long de l’allée interceltique.