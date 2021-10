RENNES. LE MUSEE DES BEAUX-ARTS N’A PAS FROID AUX YEUX AVEC VERA MOLNAR

Le Musée des beaux-arts de Rennes organise durant l’automne 2021 une importante exposition monographique consacrée à Vera Molnar et réalisée en partenariat avec l’Espace de l’art concret de Mouans-Sartoux, l’année des 97 ans de l’artiste. Les Rennais n’auront pas froid aux yeux du 9 octobre 2020 au 2 janvier 2021.

Pas froid aux yeux : ce titre, lancé à la cantonade comme un défi au temps et à la vie, est celui que Vera Molnar a choisi pour nommer les deux expositions qu’elle présente successivement à l’Espace de l’Art Concret et au musée des beaux-arts de Rennes.

Vera Molnar à Rennes

Cette exposition s’inscrit dans une volonté de la part du Musée des Beaux-Arts de Rennes de valoriser les artistes femmes. On peut rappeler à cette occasion, l’exposition présentée en 2019 par le musée, appelée Les créatrices. Elle présentait l’émancipation des femmes par l’art à travers une pluralité d’oeuvre et d’influences. C’est dans cette perspective que l’exposition sur Vera Molnar souhaite se positionner, en célébrant l’une des grandes figures contemporaines de l’art et de l’art concret. Une artiste pionnière à la créativité exceptionnelle que le Musée des Beaux Arts propose de redécouvrir. Elle fait partie des artistes représentées par la Galerie Oniris de Rennes, depuis 1995.

La dernière interrogation soulevée quant à la présence de Vera Molnar entre les murs du Musée des Beaux Arts de Rennes fait allusion à la mise en place d’une exposition dans une institution qui a sa propre identité. En d’autres termes comment cette exposition contemporaine trouve sa place au sein d’un musée des Beaux Arts. La réponse se trouve dans l’histoire du Musée des Beaux Arts de Rennes qui puise sa légitimité à exposer une artiste telle que Vera Molnar dans ses engagements auprès de l’art contemporain. Il faut souligner que la collection d’art contemporain du musée est très marqué par cette histoire de l’abstraction. C’est aussi à partir de là que s’est créé le lien avec l’Espace de l’art concret de Mouans-Sartoux.

Ce projet d’exposition est une première collaboration entre ces deux institutions culturelles françaises qui ont comme point commun une vraie spécialité dans le domaine de l’art abstrait après 1945 et de l’art concret en particulier.

Une artiste aux visages multiples

Née en Hongrie en 1924, installée en France depuis plus de 70 ans, Vera Molnar est une figure majeure de la peinture française contemporaine et de l’abstraction géométrique, dans laquelle elle s’inscrit depuis la fin des années 1940 tout en frayant librement entre art concret, art construit, art conceptuel. Ce sont les visages multiples de l’artiste que la présente exposition voudrait présenter, selon un parcours muséographique chronologique.

Dans les années 1950, à Paris, Vera Molnar fréquente les artistes de l’avant-garde parisienne comme Auguste Herbin, Jesús Rafael Soto, Georges Vantongerloo ou encore Sonia Delaunay.

Vera Molnar, Vénus de Willendorf, 1947, aquarelle et encre sur papier, 14,8 x 10,8 cm, collection particulière

Vera Molnar, Vénus de Willendorf, 2021, impression jet d’encre sur papier, 21 x 29,7 cm, collection particulière

La première salle de l’exposition rappelle ce premier attachement de l’artiste pour la représentation figurative, notamment à travers les 13 Vénus, réalisé entre 1947 et 1948. Cette série de peintures, croquis, dessins vont être aussi pour l’artiste le tremplin vers la construction géométrique et vers l’abstraction. C’est l’aspect cubique des Vénus l’avait séduite et elle rajoutait

« Le cubisme m’a beaucoup aidé, pour cette transition. Car le cubisme est une peinture figurative. (…) Pour les “Vénus” c’est l’aspect cubique qui m’a séduite. (…) Je suis allée à la recherche de quelque chose qui correspondait à ce que j’avais dans la tête. Finalement, la nature s’en est allée, et la géométrie est restée. »

En 1957, elle lie une amitié profonde et déterminante pour elle avec François Morellet. Trois ans plus tard, c’est à Max Bill qu’elle doit sa première exposition de groupe en 1960 à Zurich.

Vera Molnar est fascinée par un art fait de mathématique et de géométrie, soit un art mesurable, quantifiable, contrôlable, qui la rapproche fondamentalement des principes de l’art concret.

La machine imaginaire

L’artiste a pourtant su déjouer rapidement les carcans d’une abstraction trop rigoureuse et systématique. Grâce à la découverte de l’ordinateur au tout début des années 1960, elle introduit

Vera Molnar “Pas froid aux yeux” 2021 vue exposition Espace de l’Art Concret

Vera Molnar “Pas froid aux yeux” 2021 vue exposition Espace de l’Art Concret

« 1 % de désordre » dans son travail le libérant ainsi de toute forme d’enfermement.

Pionnière dans le domaine des arts numériques, Vera Molnar conjugue séries et combinatoires.

À l’aide de règles simples, les motifs sériés se répètent, se décalent, s’altèrent. Lignes, formes, courbes, entrelacs, couleurs se déploient ainsi à l’infini, sur de multiples supports.

Depuis les travaux réalisés avec sa « machine imaginaire » entre 1960 et 1968, puis ceux réalisés avec l’ordinateur des laboratoires Bull à Paris jusqu’aux dernières œuvres dans lesquelles s’établit un véritable jeu de reconstruction entre l’ordinateur et l’artiste, l’exposition proposée au Musée des beaux-arts de Rennes met en avant cette relation étroite qu’entretient Vera Molnar avec l’ordinateur par laquelle elle ne cesse d’interroger le « voir » et le rôle fondamental du regard de l’artiste qui trie, sélectionne, tranche.

Ainsi c’est bien le rôle précurseur joué par Vera Molnar dans l’apparition et le développement de l’art informatique qui est mis en perspective dans le parcours de l’exposition. Proche de Pierre Barbaud, membre du groupe « Art et Informatique » à l’Institut esthétique des sciences de l’art à Paris, co-créatrice du « Molnart », un des premiers programmes de génération d’images, Vera Molnar place depuis

1968 l’ordinateur au centre de sa création. La vitesse et l’exhaustivité permises par la puissance de calcul de la machine font naître d’infimes et infinies variations, comme autant de réflexions sur la complexité et la variabilité de la perception.

C’est sans oublier l’attachement portée par Vera Molnar pour la ville de Rennes, qu’elle dit être sa “troisième” ville après Budapest dont elle est originaire et Paris, où elle s’installe dès 1947. À Rennes, elle expose à la Maison de la culture (actuel TBN) dès 1981 et de nouveau à l’occasion du Festival des arts électroniques en 1986 et 1988. Elle se souvient y avoir tenu un stand où elle produisait du “chef d’œuvre à la chaine distribué gratuitement aux visiteurs.

À l’occasion du Festival des arts électroniques en 1986 et 1988, à Rennes. Vera Molnar avait distribué gratuitement du chef d’œuvre “à la chaine”, produit avec un ordinateur. Peut-être certaines de ces feuilles se trouvent-elles encore dans quelques collections rennaises ? Pour Jean-Roch Bouillet, directeur du Musée des Beaux Arts de Rennes, le suspens à a son comble. Cette exposition sera peut-être l’occasion de faire surgir de nouveaux chefs d’œuvres inconnus de l’artiste.

Publication

À l’occasion de l’exposition à l’Espace de l’art concret et au Musée des beaux-arts de Rennes, un catalogue est édité par Bernard Chauveau Édition, Paris. Les auteurs sont

Vera Molnar, Fabienne Grasser-Fulchéri, Jean-Roch Bouiller, Vincent Baby et Francesca Franco. Il comporte 112 pages, 100 reproductions en quadrichromie et son prix de vente public est de 19,00€

Informations pratiques

Musée des beaux-arts, 20 quai Émile Zola 35000 Rennes Tel. : 02 23 62 17 45

Contact : 02 23 62 17 45 / museebeauxarts@ville-rennes.fr / mba.rennes.fr

Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi : 10h – 17h Samedi et dimanche : 10h – 18h Fermé le lundi et les jours fériés Tarifs

Collection permanente : gratuit

Exposition temporaire : plein tarif 4€ tarif réduit 2€

Réservations

Réservation pour les groupes à partir de 10 personnes et pour les groupes scolaires : 02 23 62 17 41 ou mba-reservations@ville-rennes.fr lundi : 8h30 – 12h mardi : 13h45 -16h15 mercredi : 8h30 -12h jeudi : 8h30 -12h + 14h30 -16h15 vendredi : 8h30 -12h + 13h45 -16h15

Accès

Métro A arrêt République Bus arrêt « Musée beaux-arts » : C4, C6, 40ex, 50, 64, 67, N Bus arrêt « Lycée Zola » : 12 Vélo STAR : station avenue Janvier Places pour vélo devant le musée Stationnement réservé aux personnes en situation de handicap, rue Léonard de Vinci > Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Rampe d’accès, ascenseur et bancs sont à votre disposition. Des cannes-sièges sont prêtées sur simple demande à l’accueil pour les visites commentées.