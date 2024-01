LA TOURNEE DU TRIO ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne, vendredi 14 mars 2025.

Je m’appelle Arnaud. Je vais jouer dans le spectacle du Trio avec Baptiste et Jérémy.On m’a chargé d’écrire le pitch du spectacle.Au moment où j’écris ces lignes, j’en sais rien.Mais en gros voilà comment ça va se passer : on va écrire un spectacle et ça devrait ne pas se passer comme prévu à cause d’une personne. A priori moi.Grâce à ma grande expérience, je sauverai la soirée. Baptiste me suivra les yeux fermés car il m’aime.Jérémy me gueulera dessus. Car c’est un con.Mais ce qui est certain, c’est que vous allez beaucoup rire. Et nous aussi.

Tarif : 29.00 – 62.00 euros.

Début : 2025-03-14 à 20:00

ZENITH D’AUVERGNE Plaine de la Sarlieve 63800 Cournon D Auvergne 63