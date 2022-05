Y-Lanta Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Brest Parodie de Koh-Lanta version ludique.

Des épreuves insolites mêlant équilibre, dégustation, réflexion etc. Les inscriptions se clôturent 6h avant le début. Il ne sera pas possible de s’inscrire sur place.

Tarif : 20€ / pers, ou 80€ pour une équipe de 4 à 6 pers.

