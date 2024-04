On(re)fait du Charbon à la Maison Cornec à Saint-Rivoal. Saint-Rivoal, lundi 13 mai 2024.

ON (RE)FAIT DU CHARBON !

REALISATION D’UNE CHARBONNIÈRE A LA MAISON CORNEC, SAINT-RIVOAL

A la maison Cornec, au mois de mai on produit du charbon de bois. L’écomusée des Monts d’Arrée vous présente une technique traditionnel des charbonniers et le partage pour éclairer nos usages actuels et questionner les enjeux énergétiques contemporains. Il y a exactement 20 ans que l’expérience n’avait plus été tentée à l’écomusée !

La préparation de la meule se déroulera du lundi 13 au vendredi 17 mai 2024, jour de l’allumage à 18h. Il s’en suivra une semaine de cuisson et de surveillance permanente, marquée dès le samedi 18 au soir par la “Nuit des musées » en forme de veillée autour de la charbonnière.

On se retrouve, les 25 et 26 mai 2024 le site de la maison Cornec accueillera des forgerons de Bretagne qui viendront battre le fer et proposeront démonstrations, animations, et réalisations d’objets. Ces deux jours de fête seront également l’occasion de présenter causeries, conférences autour des différentes utilisations du charbon de bois.

• Du 13 au 17 mai préparation de la meule

• 17 mai allumage

• 18 mai Nuit des musées, la nuit du charbonnier

• Du 17 au 24 mai cuisson du bois puis récolte

• Samedi 25 et dimanche 26 mai journées autour du charbon de bois et de la forge

Ateliers et visites guidées sur réservation pour les scolaires et les groupes

Plus de renseignements sur www.ecomusee-monts-arree.fr

par mail à contact@ecomusee-monts-arree.fr

ou par téléphone au 02 98 68 87 76

PS On en profite pour remercier la tempête Ciarán qui a fait tomber les arbres qui seront utilisés pour cet événement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13

fin : 2024-05-26

12 Lieu-dit Le Bourg

Saint-Rivoal 29190 Finistère Bretagne contact@ecomusee-monts-arree.fr

