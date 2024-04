Expo tableaux Christophe d’Alençon Galerie du Port Île-Tudy, mardi 14 mai 2024.

Expo tableaux Christophe d’Alençon Galerie du Port Île-Tudy Finistère

C’est en 1972 que Christophe D’Alençon commence à dessiner…

Pendant son apprentissage de tapissier décorateur à Paris, il se passionne pour les musées, les expositions diverses et variées que propose la capitale, ville d’art et d’histoire.

Créateur et chef d’entreprise de la Maison Tapisserie d’Issy, pendant 43 ans, Christophe d’Alençon est connu pour ses créations exposées dans des salons professionnels.

Sa passion pour travailler les matières nobles, telles que le bois, la soie, le velours, et bien sûr le cuir, dont il apprécie particulièrement le touché du grain et la multitude de couleurs, n’a fait que grandir. Il a mis ses compétences techniques, qui réclament patience et habilité manuelle, au service de sa clientèle. La compréhension et la satisfaction étant ses maîtres mots.

Retraité depuis 2015, après une vie professionnelle plus que bien remplie et son installation définitive en Pays Bigouden, Christophe se consacre à son hobbit l’art, à travers des peintures principalement.

Peintre autodidacte, toujours à la recherche de nouvelles techniques, au gré de ses créations, il commence à travailler le cuir d’une façon innovante, la création de tableaux… depuis maintenant 20 ans dans son atelier, vieux penty qu’il a restauré à son image.

Ses premières expositions le font découvrir à un public ouvert et intrigué par ses œuvres qui oscillent en Terre et Mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 10:00:00

fin : 2024-05-20 13:00:00

Galerie du Port 1 rue du Port

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

