Week-end “Baptême de l’air” à l’aérodrome Roupy/Fontaine-les-Clercs Fontaine-lès-Clercs Fontaine-lès-Clercs Catégories d’évènement: Aisne

Fontaine-lès-Clercs

Week-end “Baptême de l’air” à l’aérodrome Roupy/Fontaine-les-Clercs Fontaine-lès-Clercs, 26 mai 2022, Fontaine-lès-Clercs. Week-end “Baptême de l’air” à l’aérodrome Roupy/Fontaine-les-Clercs Fontaine-lès-Clercs

2022-05-26 – 2022-05-29

Fontaine-lès-Clercs Aisne Fontaine-lès-Clercs 20 20 L’Aéro Club de l’Aisne remet le couvert avec son week-end exceptionnel spécial baptêmes de l’air.

Pour 20€, envolez-vous dans les cieux saint-quentinois !

Rendez-vous à l’aérodrome de Roupy/Fontaine-les-Clercs, les 26, 27, 28 et 29 mai de 9h à 19h.

Sans rendez-vous.

Vous pouvez même en profiter pour déjeuner au restaurant La terrasse L’Aéro Club de l’Aisne remet le couvert avec son week-end exceptionnel spécial baptêmes de l’air.

Pour 20€, envolez-vous dans les cieux saint-quentinois !

Rendez-vous à l’aérodrome de Roupy/Fontaine-les-Clercs, les 26, 27, 28 et 29 mai de 9h à 19h.

Sans rendez-vous.

Vous pouvez même en profiter pour déjeuner au restaurant La terrasse +33 3 23 68 79 08 https://aeroclubdelaisne.com/ L’Aéro Club de l’Aisne remet le couvert avec son week-end exceptionnel spécial baptêmes de l’air.

Pour 20€, envolez-vous dans les cieux saint-quentinois !

Rendez-vous à l’aérodrome de Roupy/Fontaine-les-Clercs, les 26, 27, 28 et 29 mai de 9h à 19h.

Sans rendez-vous.

Vous pouvez même en profiter pour déjeuner au restaurant La terrasse AéroClub de l’Aisne

Fontaine-lès-Clercs

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Fontaine-lès-Clercs Autres Lieu Fontaine-lès-Clercs Adresse Ville Fontaine-lès-Clercs lieuville Fontaine-lès-Clercs Departement Aisne

Fontaine-lès-Clercs Fontaine-lès-Clercs Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-les-clercs/

Week-end “Baptême de l’air” à l’aérodrome Roupy/Fontaine-les-Clercs Fontaine-lès-Clercs 2022-05-26 was last modified: by Week-end “Baptême de l’air” à l’aérodrome Roupy/Fontaine-les-Clercs Fontaine-lès-Clercs Fontaine-lès-Clercs 26 mai 2022 Aisne Fontaine-lès-Clercs

Fontaine-lès-Clercs Aisne