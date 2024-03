Fréquence grenouille au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin, samedi 27 avril 2024.

Fréquence grenouille au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin Aisne

Pour cette nouvelle édition de l’opération Fréquence grenouille , l’Agglo du Saint-Quentinois vous propose le samedi 27 avril une soirée entièrement dédiée à la découverte des amphibiens et de leur habitat…

Fréquence Grenouille donne l’occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger ces milieux rares qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions.

Écosystèmes très riches, les zones humides assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques, dont l’Homme est souvent et directement bénéficiaire.

Le programme

– De 20h à 21h30 conférence sur les amphibiens

– Dès 21h30 sortie terrain nocturne dans le Parc d’Isle

Places limitées, sur réservation auprès de la maison de l’environnement 03 23 05 06 50

Gratuit.

Pensez prendre des vêtements de pluie et chauds et une bonne paire de chaussures ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27 23:00:00

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France parc.isle@casq.fr

L’événement Fréquence grenouille au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-03-07 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois