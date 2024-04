Tournoi Olympique de Football à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts, samedi 20 avril 2024.

Tournoi Olympique de Football à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne

Formez vos équipes !

Dans le cadre des animations en lien avec les Jeux olympiques et plus particulièrement le passage de la flamme, le conseil citoyen de Villers-Cotterêts et l’association de football propose un Tournoi olympique de Football.

Pour les 10/11 ans et les adultes. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Rue du Stade

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France service-sport@mairie-villerscotterets.fr

L’événement Tournoi Olympique de Football à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2024-04-09 par SIM Hauts-de-France OT Retz-en-Valois