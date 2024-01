SORTIE CHAMANIQUE EN FORÊT Vix, dimanche 11 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 13:30:00

fin : 2024-02-11

Sortie en forêt sur le thème Retrouver le sens du Sacré

Retrouver le sens du Sacré, en forêt, avec Isabelle Girard, qui vous propose de partager un moment de détente et de relaxation.

En forêt, la nature a depuis toujours le sens du sacré. L’homme dans ses croyances a bien souvent détruit les németons et autres lieux sacrés. La nature pourtant en a gardé les traces et l’accès. Je vous accompagne en forêt, en initiation, dans un lieu où vous pourrez expérimenter par vous-même les différences vibratoires qui vous ouvrent les portes du sacré.

Départ de Vix RDV à 13h15, départ à 13h30, pour covoiturer. Retour vers 17h45.

Place du 8 mai 1945

Vix 85770 Vendée Pays de la Loire contact@allezverslebienetre.com



L'événement SORTIE CHAMANIQUE EN FORÊT Vix a été mis à jour le 2024-01-19