Visites du Jeudi > Fonderie de cloches Cornille-Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visites du Jeudi > Fonderie de cloches Cornille-Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 30 juin 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Visites du Jeudi > Fonderie de cloches Cornille-Havard Villedieu-les-Poêles 10 rue du pont chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-06-30 10:00:00 – 2022-06-30 12:30:00 Villedieu-les-Poêles 10 rue du pont chignon

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche Au cœur d’un atelier unique en France, découvrez des savoir-faire rares où traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe. Durée : 1h. Tarifs : 8,70€ par adulte, 7,70€ pour les 6-11 ans, gratuit -6 ans. Capacité : 50 personnes. Prévoir des chaussures fermées. Au cœur d’un atelier unique en France, découvrez des savoir-faire rares où traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe. Durée : 1h. Tarifs : 8,70€ par adulte, 7,70€ pour les 6-11 ans, gratuit -6 ans. Capacité : 50 personnes…. info@cornille-havard.com +33 2 33 61 00 56 Au cœur d’un atelier unique en France, découvrez des savoir-faire rares où traditions ancestrales se marient avec technologies de pointe. Durée : 1h. Tarifs : 8,70€ par adulte, 7,70€ pour les 6-11 ans, gratuit -6 ans. Capacité : 50 personnes. Prévoir des chaussures fermées. Villedieu-les-Poêles 10 rue du pont chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Autres Lieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Adresse Villedieu-les-Poêles 10 rue du pont chignon Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny lieuville Villedieu-les-Poêles 10 rue du pont chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Departement Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villedieu-les-poeles-rouffigny/

Visites du Jeudi > Fonderie de cloches Cornille-Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 2022-06-30 was last modified: by Visites du Jeudi > Fonderie de cloches Cornille-Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 30 juin 2022 manche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche