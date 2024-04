Ateliers intergénérationnels 80 ans de la libération Saint-Vaast-la-Hougue, samedi 27 avril 2024.

Ateliers intergénérationnels pour les 80 ans de la Libération, destinés aux jeunes générations et à leurs familles. Ces ateliers, totalement gratuits, sont une initiation au devoir de mémoire afin de perpétuer le souvenir des évènements de 1944 vécus par leurs grands-parents.

Ces ateliers seront animés par 2 jeunes femmes Andgie Demoncy et Léa Dourché, de l’association AVA Next générations, qui proposeront des activités telles qu’échanges de souvenirs et récits, agrémentés de jeux de cartes, écritures, scrapbooking.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Salle René Mercier

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie nellylefrancois@hotmail.fr

L’événement Ateliers intergénérationnels 80 ans de la libération Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Cotentin Le Val de Saire