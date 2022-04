Visite thématique de l’abbaye de Vauclair Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon

Visite thématique de l’abbaye de Vauclair Oulches-la-Vallée-Foulon, 28 août 2022, Oulches-la-Vallée-Foulon. Visite thématique de l’abbaye de Vauclair Oulches-la-Vallée-Foulon

2022-08-28 – 2022-08-28

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon Avec notre guide, découvrez l’histoire de l’abbaye de Vauclair avant sa destruction au cours de la Première Guerre mondiale.

Cette abbaye cistercienne a été fondée en 1134 par Saint-Bernard.

Abandonnée à la suite de la Révolution française, elle est ensuite transformée en exploitation agricole en 1791 jusqu’à la guerre de 1914-1918, où elle subira de nombreux dommages.

À ce jour, ne subsistent que des ruines que vous découvrirez au cours de cette visite. RV au Centre d’Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon pour le départ à 14h ! Avec notre guide, découvrez l’histoire de l’abbaye de Vauclair avant sa destruction au cours de la Première Guerre mondiale.

Cette abbaye cistercienne a été fondée en 1134 par Saint-Bernard.

Abandonnée à la suite de la Révolution française, elle est ensuite transformée en exploitation agricole en 1791 jusqu’à la guerre de 1914-1918, où elle subira de nombreux dommages.

À ce jour, ne subsistent que des ruines que vous découvrirez au cours de cette visite. RV au Centre d’Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon pour le départ à 14h ! +33 3 23 25 14 18 Avec notre guide, découvrez l’histoire de l’abbaye de Vauclair avant sa destruction au cours de la Première Guerre mondiale.

Cette abbaye cistercienne a été fondée en 1134 par Saint-Bernard.

Abandonnée à la suite de la Révolution française, elle est ensuite transformée en exploitation agricole en 1791 jusqu’à la guerre de 1914-1918, où elle subira de nombreux dommages.

À ce jour, ne subsistent que des ruines que vous découvrirez au cours de cette visite. RV au Centre d’Accueil du Visiteur · Caverne du Dragon pour le départ à 14h ! Jean-Pierre Gilson

Oulches-la-Vallée-Foulon

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Autres Lieu Oulches-la-Vallée-Foulon Adresse Ville Oulches-la-Vallée-Foulon lieuville Oulches-la-Vallée-Foulon Departement Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oulches-la-vallee-foulon/

Visite thématique de l’abbaye de Vauclair Oulches-la-Vallée-Foulon 2022-08-28 was last modified: by Visite thématique de l’abbaye de Vauclair Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon 28 août 2022 Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne