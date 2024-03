Visite musicale, avec Lyre&Muses Arc de triomphe Paris, vendredi 3 mai 2024.

Le vendredi 03 mai 2024

de 19h00 à 21h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

De 9 à 16 euros.

C’est au doux son du violon que nous vous invitons à visiter l’Arc de triomphe. Émotion garantie !

La visite

L’Arc de triomphe vous attend pour une visite musicale en partenariat avec Lyre&Muses. Partagez un moment d’émotion lors d’une visite du monument, de l’extérieur jusqu’à la terrasse, ponctuée par les performances du violoniste Jacques Gandard. Les compositions classiques et romantiques du début du 19e siècle seront mises à l’honneur : Rode, Méhul, Berlioz…

L’association Lyre&Muses

L’association Lyre&Muses a pour but de promouvoir toutes disciplines artistiques et principalement la musique, au sein de Concerts vivants.

Vous pouvez retrouver toute leur programmation et plus d’informations sur leur site.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Etoile 75008

Contact : https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda?parentId=agenda_tab_2&page=2&type=rdv service.educatifarc@monuments-nationaux.fr https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2032863779450400197&famille=2407438934510400623

© DR / Centre des monuments nationaux Affiche de la visite musicale à l’Arc de triomphe