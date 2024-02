Visite ludique en famille « Chasse aux détails » Musée de Ursulines de Mâcon Mâcon, dimanche 31 mars 2024.

Explorez le musée à la recherche de détails qui vous aideront à résoudre une énigme en lien avec la fête de Pâques. Bonus une récompense à gagner ! Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Public: Familles / Durée 1h / Sur réservation. 4.5 4.5 EUR.

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31 16:00:00

Musée de Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musee.ursulines@ville-macon.fr

