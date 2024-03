Visite libre du village viticole de Dorlisheim Dorlisheim, lundi 1 janvier 2024.

Dorlisheim est un village viticole situé au début de la Route des vins d’Alsace à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Strasbourg. Au cours de cette promenade, vous allez emprunter un segment de l’ancien tracé des remparts de la commune. Ces remparts ont été construits deux fois et en suivant le même tracé. Il est présumé que les premières fortifications étaient constituées d’une palissade en bois et d’un fossé irrigué. La palissade est remplacée par une clôture de pierre qui sera détruite en 1592 lors de la Guerre des Évêques. Sa construction, surveillance et entretien étant à la charge des villageois, elle ne sera reconstruite qu’en 1600. En 1623, le général autrichien Montecuccoli détruira définitivement les remparts lors de Guerre de Trente Ans.

La commune est très ancienne et son histoire est documentée à partir du 8e siècle. Au fil de l’histoire, le nom de Dorlisheim évolue. Initialement baptisé “Dorlosheim”, le village devient

par exemple Thorolvelsheim en 1050. Son étymologie fait appel à “Thor”, dieu germanique de la guerre, au lac disparu “Dorros” et au vocable allemand “Holz” bois. Le tout signifiant “lieu près de la forêt de Thor”. Il demeure un témoin des périodes historiques les plus anciennes de lieu le menhir dit Langestein. Situé à la limite du ban communal en direction de Molsheim et d’Altorf, il a été élevé aux alentours de 2500 2000 av. J.C. Il a servi de borne communale depuis l’Antiquité et est classé Monument Historique. EUR.

