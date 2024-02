VISITE GUIDEE DU CENTRE HISTORIQUE D’AGDE ET DU MUSEE AGATHOIS JULES BAUDOU : AGATHE, PERLE NOIRE DE MEDITERRANEE ET BELLE(S) AGATHOISE(S) Agde, mercredi 5 juin 2024.

VISITE GUIDEE DU CENTRE HISTORIQUE D’AGDE ET DU MUSEE AGATHOIS JULES BAUDOU : AGATHE, PERLE NOIRE DE MEDITERRANEE ET BELLE(S) AGATHOISE(S) Agde Hérault

Agathé, perle noire de Méditerranée et belle(s) agathoise(s)

De la belle agathoise, allégorie de la ville, aux belles agathoises et leur sarret, il n’y a qu’un pas. Franchissez-le en venant découvrir les monuments d’Agde et la vie locale de ses habitants grâce aux collections du musée des arts et traditions populaires.

Agathé, perle noire de Méditerranée et belle(s) agathoise(s)

De la belle agathoise, allégorie de la ville, aux belles agathoises et leur sarret, il n’y a qu’un pas. Franchissez-le en venant découvrir les monuments d’Agde et la vie locale de ses habitants grâce aux collections du musée des arts et traditions populaires.

Sauf 2 et 9 Octobre

> Départ BIT d’Agde, 1 rue du 4 septembre, 34300 Agde

> 25 personnes maximum

> Tarifs :

Tarif normal : 10 €

Réduit* : 5 €

0-18 ans : Gratuit

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, personnes handicapées, C.C.A.S., C.O.S. Mairie d’Agde, Sites d’exception, les hébergeurs du territoire + ayants droit du partenaire

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05

fin : 2024-06-05

1 RUE DU 4 SEPTEMBRE

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement VISITE GUIDEE DU CENTRE HISTORIQUE D’AGDE ET DU MUSEE AGATHOIS JULES BAUDOU : AGATHE, PERLE NOIRE DE MEDITERRANEE ET BELLE(S) AGATHOISE(S) Agde a été mis à jour le 2024-02-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE