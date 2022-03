Visite guidée de La Carde Esquièze-Sère Esquièze-Sère Catégories d’évènement: Esquièze-Sère

La Carde, fabrique de couvertures, plaids, couettes et articles en lainage des Pyrénées, est une entreprise familiale. Depuis 1891, cinq générations se sont transmis le flambeau de ce qui a su rester une entreprise artisanale et devenir la Maison Lafond. La Carde vous ouvre grand ses portes. Vous pourrez découvrir un savoir-faire unique dans la fabrication d'articles en laine des Pyrénées, 100% Pays Toy. Visite ouverte à tous, sur réservation, permettant de suivre les 12 étapes de fabrication de la matière première, la laine locale, aux produits finis. +33 5 62 92 81 95

