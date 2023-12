Pyrénées Louron Air Festival Au bord du lac de Génos Loudenvielle Loudenvielle, 4 décembre 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Edition 2024 (Programme en cours d’élaboration )

Le club Pol’air en collaboration avec les deux écoles de parapente de la Vallée du Louron, EPVL et Virevolte organise le PLAF, Pyrénées Louron Air Festival, un évènement d’envergure autour du Vol Libre..

2024-05-09 fin : 2024-05-11 . .

Au bord du lac de Génos Loudenvielle LOUDENVIELLE

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Edition 2024 (Program in preparation)

The Pol’air club, in collaboration with the two paragliding schools in the Louron Valley, EPVL and Virevolte, is organizing the PLAF, Pyrénées Louron Air Festival, a large-scale free-flight event.

Edición 2024 (Programa en preparación)

El club Pol’air, en colaboración con las dos escuelas de parapente del valle de Louron, EPVL y Virevolte, organiza el PLAF, Pyrénées Louron Air Festival, un gran acontecimiento de vuelo libre.

Ausgabe 2024 (Programm in Vorbereitung )

Der Club Pol’air organisiert in Zusammenarbeit mit den beiden Gleitschirmschulen des Louron-Tals, EPVL und Virevolte, das PLAF, Pyrénées Louron Air Festival, ein Großereignis rund um den Hängegleitersport.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT de la Vallée du Louron|CDT65