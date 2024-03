Conférence rencontre « Échos du ciel » Jean-François Graffand LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, mardi 7 mai 2024.

Conférence rencontre « Échos du ciel » Jean-François Graffand LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Venez rencontrer le photographe Jean-François Graffand avec sa conférence sur son exposition « Échos du ciel » Une conférence grand public est proposée en lien avec l’exposition Un regard entre Terre et Ciel . Etoiles, planètes, Voie lactée, galaxies… Quels sont ces objets célestes que nos yeux distinguent à peine et que la photographie révèle ? Fort de vingt ans d’expérience dans le partage de l’astronomie auprès du grand public, je propose de vous emmener pour un voyage dans l’espace à la découverte du ciel. D’image en image, l’Univers se révèle, nous rappelant la beauté de la nuit et notre lien au ciel, bien plus intime qu’il n’y paraît…

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 18:00:00

fin : 2024-05-07

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Conférence rencontre « Échos du ciel » Jean-François Graffand Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2024-03-20 par OT de Luz St Sauveur|CDT65