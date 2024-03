Visite guidée autour des cinq sens au jardin Les jardins suspendus Le Havre, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée autour des cinq sens au jardin Accompagné par un jardinier guide, partez à la découverte de vos sens avec des plantes odorantes, comestibles, sensible au toucher mais aussi des fleurs magnifiques. 1 et 2 juin Les jardins suspendus 10 pers. max, durée 2h.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Les jardins suspendus 85 rue du Fort, 76600 Le Havre Le Havre 76310 Les Gobelins Seine-Maritime Normandie 02 35 19 61 27 http://www.lehavre.fr [{« type »: « email », « value »: « jardinssuspendus@lehavre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 74 04 33 »}] Implanté au milieu du XIXe s. sur un promontoire surplombant Le Havre et l’embouchure de la Seine, le « fort de Sainte-Adresse » occupe une position stratégique. Le réaménagement du fort en « Jardins suspendus » participe des requalifications architecturales et paysagères entreprises depuis une dizaine d’années au Havre.