Visite du Domaine Charly-sur-Marne, lundi 1 janvier 2024.

Visite du Domaine Charly-sur-Marne Aisne

Découvrir toute l’année le Champagne et la Champagne en Vallée de la Marne ???

Profitez de nos différentes offres oenotouristiques pour découvrir notre Domaine.

Notamment avec un de nos forfaits qui plaira à tous afin de passer un moment en famille ou entre amis.

Forfait « Rendez-vous avec le vigneron » est un forfait qui comprend la visite du vignoble, la visite complète de nos caves ainsi qu’une dégustation d’une cuvée « Créations »-Cépages d’Autrefois.

Notre but vous proposer une immersion en Champagne, à Charly-sur-Marne et au Domaine au sein du Clos du Mont-Dorin pour en apprendre plus sur notre Maison ! 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 14:00:00

fin : 2030-12-27 17:00:00

15 Route de Villiers

Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France info@champagne-leguillette-romelot.com

