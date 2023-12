La Fête du Printemps à Gauchy Rue Gabriel Péri Gauchy, 28 avril 2024, Gauchy.

Gauchy Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

.

La Ville de Gauchy organise en association avec le Comité des Fêtes et les Amis de la Maison de la Culture et des Loisirs, la Grande Fête du Printemps réunissant horticulteurs, producteurs et artisans.

De nombreuses animations gratuites sont prévues tout au long de la journée !

Restauration et buvette sur place

Emplacements gratuits, réservations et renseignements au 0323087272

0 .

Rue Gabriel Péri

Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-20 par SIM Hauts-de-France – OT du Saint-Quentinois