Visite de l’exposition « Loading. L’art urbain à l’ère du numérique » et présentation des mallettes pédagogiques « Histoires d’art » Grand Palais Immersif Paris, mercredi 24 avril 2024.

Visite de l’exposition « Loading. L’art urbain à l’ère du numérique » et présentation des mallettes pédagogiques « Histoires d’art » Une visite libre pour expérimenter les expositions numériques du Grand Palais Immersif, suivie d’un temps de présentation des outils pédagogiques « Histoires d’art ». Mercredi 24 avril, 14h15 Grand Palais Immersif gratuit, sur inscription

Début : 2024-04-24T14:15:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T14:15:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

A destination des relais.

Venez découvrir le format original des expositions du Grand Palais Immersif :

L’exposition Loading retrace une histoire de l’art urbain et montre l’impact des technologies de production et de diffusion digitale sur le travail des artistes de ce milieu.

En fin de visite, prenez le temps de découvrir dans un espace dédié aux relais les thématiques des mallettes pédagogiques « Histoires d’art ».

Grand Palais Immersif 110 rue de Lyon, 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris Île-de-France Les expositions numériques développées par Grand Palais Immersif et ses partenaires ont pour objet de faire vivre une expérience artistique, d'expliquer une œuvre, un artiste ou un courant, en apportant un point de vue et des clés de compréhension, tout en suscitant des émotions dans le respect des exigences scientifiques.

Ce nouveau format d’exposition articule des contenus audiovisuels, narratifs, interactifs et immersifs, disposés dans un espace de déambulation et d’exploration ouvert au public.

numérique visite libre