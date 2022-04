Visite de l’abri Sadi Carnot Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Visite de l’abri construit durant la guerre afin de protéger la population, devenu aujourd’hui un lieu de mémoire. Deux visites par date, une première visite à 14h, une deuxième visite à 15h30.

Visite d’une durée 1 h. Rendez-vous devant l’abri Sadi Carnot, boulevard de la Marine, près de la porte Tourville. Réservation obligatoire par téléphone, en ligne ou directement à l’Office de tourisme de Brest. +33 2 98 00 87 93 http://www.brest.fr/culture/les-equipements-culturels/l-abri-sadi-carnot-2131.html Visite de l’abri construit durant la guerre afin de protéger la population, devenu aujourd’hui un lieu de mémoire. Deux visites par date, une première visite à 14h, une deuxième visite à 15h30.

