Visite commentée ou libre de l’incroyable jardin de Monsieur Torterue L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Visite commentée ou libre de l’incroyable jardin de Monsieur Torterue Visite libre: le jardin est ouvert en permanence entre 10h00 et 18h00 1 et 2 juin L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue Entrée libre, possibilité de faire un don pour ce jardin participatif

Visites commentées: à 12h00 et 15h30 le samedi et le dimanche. durée des visites adaptables à la curiosité du public…

des affichettes thématiques, des ardoises renseignant le nom des plantes faciliteront les visites libres et complèteront les visites commentées

Une animation musicale pourra possiblement être présente (à vérifier dans le journal local ou au 06 75 71 72 18

L’incroyable Jardin de Monsieur Torterue Centre Hospitalier 20 rue Laënnec 85800 Saint Gilles Croix de Vie Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire Notre jardin s’inscrit dans le mouvement des «Incroyables Comestibles»:

«On sème, on arrose, on partage!»

Il y 8 ans, nous avons ainsi créé un verger-potager participatif, mêlant fleurs, légumes, petits et grands fruitiers… sur les pelouses de l’Hôpital. Grâce à l’aide de nos partenaires et à l’inventivité des jardinières et jardiniers de notre collectif, des bandes de cultures diversifiées ont été créées, des vivaces et des fruitiers plantés. Le jardin respecte le cadre du bâtiment du 19ème siècle qui lui sert d’écrin. La vie grouille dans les lasagnes, la végétation s’épanouit.

Notre jardin offre ses couleurs, ses saveurs, ses parfums, ses sensations tactiles variées à qui veut bien en profiter: résidents de l’EHPAD, habitants venus en voisins, enfants des écoles ou du centre de loisirs, ravis de venir cueillir quelques fruits ou légumes, mettre les mains dans la terre, observer la petite faune, ou simplement rêver.

Notre jardin est ouvert à tous, sans conditions et gratuitement.

Nous aurons plaisir à échanger avec vous, sur nos pratiques de jardinage, à partager nos connaissances sur les interactions entre faune et flore sauvage et cultivée, à vous faire goûter le charme d’un petit jardin de nature. Le Centre hospitalier sur les pelouses duquel se trouve notre jardin, possède de grands parkings, rue de l’Hôpital

