Visite commentée du cimetière militaire allemand Niederbronn-les-Bains, 20 mai 2022, Niederbronn-les-Bains.

2022-05-20 14:30:00 – 2022-05-20 16:00:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Dans le cadre du Printemps des cimetières, un événement national exclusivement dédié à la mise en valeur du patrimoine funéraire et commémoratif, assistez à une visite commentée du cimetière allemand (1939-1945). Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire et l’architecture de ce cimetière militaire allemand, sur lequel reposent plus 15830 personnes. Elle s’attardera également sur les biographies de certaines personnes reposant en ce lieu, soldats pour la plupart mais également civils, aux parcours et nationalités divers.

+33 3 88 80 81 27

