Marché aux puces Niederbronn-les-Bains, mercredi 8 mai 2024.

Venez flâner, chiner et acheter vos coups de cœur au marché aux puces de l’école du chat libre des Vosges du Nord.

Vous y retrouverez une centaine d'exposants divers et variés. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 07:00:00

fin : 2024-05-08 17:00:00

Avenue Foch

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est nathalie.bickel@orange.fr

