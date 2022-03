Visite commentée de l’exposition “14-40 : la génération du feu” Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon

Visite commentée de l’exposition “14-40 : la génération du feu” Oulches-la-Vallée-Foulon, 21 mai 2022, Oulches-la-Vallée-Foulon. Visite commentée de l’exposition “14-40 : la génération du feu” Oulches-la-Vallée-Foulon

2022-05-21 – 2022-05-21

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon 4.5 Dans le cadre de l’exposition “14-40 : la génération du feu”, le Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames vous invite à découvrir les parcours de personnages célèbres et

moins connus qui ont tous participé à la Première Guerre mondiale au Chemin des Dames et dans l’Aisne avant de faire leur retour en guerre en 1940 : Charles de Gaulle,

Adolf Hitler, Marc Bloch, Diego Brosset, Marie Birckel, René Lisbonne, Ernst Jünger… Dans le cadre de l’exposition “14-40 : la génération du feu”, le Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames vous invite à découvrir les parcours de personnages célèbres et

moins connus qui ont tous participé à la Première Guerre mondiale au Chemin des Dames et dans l’Aisne avant de faire leur retour en guerre en 1940 : Charles de Gaulle,

Adolf Hitler, Marc Bloch, Diego Brosset, Marie Birckel, René Lisbonne, Ernst Jünger… caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 http://www.chemindesdames.fr/ Dans le cadre de l’exposition “14-40 : la génération du feu”, le Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames vous invite à découvrir les parcours de personnages célèbres et

moins connus qui ont tous participé à la Première Guerre mondiale au Chemin des Dames et dans l’Aisne avant de faire leur retour en guerre en 1940 : Charles de Gaulle,

Adolf Hitler, Marc Bloch, Diego Brosset, Marie Birckel, René Lisbonne, Ernst Jünger… Caverne du Dragon

Oulches-la-Vallée-Foulon

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Autres Lieu Oulches-la-Vallée-Foulon Adresse Ville Oulches-la-Vallée-Foulon lieuville Oulches-la-Vallée-Foulon Departement Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oulches-la-vallee-foulon/

Visite commentée de l’exposition “14-40 : la génération du feu” Oulches-la-Vallée-Foulon 2022-05-21 was last modified: by Visite commentée de l’exposition “14-40 : la génération du feu” Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon 21 mai 2022 Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne