Visite-atelier – « Mémoire » Yann Lacroix L’exposition « Le Château intérieur », qui fait dialoguer les peintures de Yann Lacroix et les sculptures du musée de la Porte du Croux, ferme ses portes. Dimanche 9 juin, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Gratuit – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription https://culture.nevers.fr/

Avant décrochage, rejoignez-nous pour une dernière rêverie parmi les œuvres. La lecture de textes d’Italo Calvino viendra les mettre en valeur et vous pourrez partager vos impressions au cours d’un atelier d’écriture.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}]

Ville de Nevers