VINVIN ET JARROUX COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes, vendredi 31 mai 2024.

ÇA DÉGAGE , c’est le mantra du spectacle, un cri du cœur qui fait un bien fou face à la c… du monde !Ça y cause de vie décomposée, du corps, du couple, des dîners de filles, d’échangisme, des tarés, des amis qui changent, de Blanche-Neige, de féminisme topless, des rêves à deux balles, du lâcher prise et autres concepts délirants, avec un peu d’impro, une dose d’absurde et beaucoup d’amour pour survivre dans une société qui a fumé la moquette.

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44