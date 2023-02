Villa Noailles – Ateliers Emma Bruschi villa Noailles, 1 avril 2023, Hyères.

Villa Noailles – Ateliers Emma Bruschi 1 et 2 avril villa Noailles

A l’occasion des JEMA, Emma nous initiera aux techniques de tissage et de tressage de la paille de seigle qu’elle cultive dans sa ferme familiale en Haute-Savoie.

villa Noailles Montée de Noailles 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{“link”: “https://villanoailles.com/”}]

Artiste invitée de l’année 2023 à la villa Noailles, Emma Bruschi met l’artisanat, les savoir-faire, la transmission et l’expérimentation au cœur de son travail.

A l’occasion des JEMA, elle nous initiera aux techniques de tissage et de tressage de la paille de seigle qu’elle cultive dans sa ferme familiale en Haute-Savoie, où les techniques traditionnelles d’artisanat domestique rencontrent les Métiers d’art.

Pour la journée du samedi, Emma proposera de fabriquer de petits objets décoratifs liés à des traditions historiques, tout en manipulant des matières naturelles et en revisitant des techniques d’artisanat domestique, c’est la voie que nous propose d’explorer Emma Bruschi, designer et agricultrice, c’est une manière d’agrémenter et donc de magnifier et sublimer nos environnements quotidiens.

À l’occasion du dimanche des rameaux, revisitez cette tradition de la période de Pâques en décorant des rameaux d’olivier et de petits sujets en épis tressés.

Emma Bruschi interviendra sur nos 2 sites :

– Le samedi 1er Avril, à l’ancien évêché de Toulon (69 Cours Lafayette)

– Le dimanche 2 Avril, à la villa Noailles à Hyères

Informations complémentaires, horaires et réservations sur le site : https://villanoailles.com/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00

2023-04-02T17:00:00+02:00

emma bruschi © anais barelli