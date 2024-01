DUPLESSY – DUPLESSY AND THE VIOLINS OF THE WORLD THEATRE DENIS Hyeres, vendredi 24 mai 2024.

Duplessy & The Violins of the World, un quatuor à cordes insolite pour une invitation au voyage et à l’imaginaire. Mathias Duplessy est un compositeur-voyageur français. Insatiable, curieux, il n’a eu de cesse de diversifier ses sources d’inspiration (gitans de Grenade, Inde, Mongolie), et de collaborer avec des artistes de toutes les traditions, abolissant ainsi les frontières des genres, pour aboutir à un style sans pareil. Pour son projet « Les violons du monde », il s’est entouré de Guo Gan, grand maître du erhu chinois, d’Aliocha Regnard, virtuose du nyckelharpa suédois et de Mandakh Daansuren, l’un des grands maîtres mongols de la « vièle à tête de cheval ».Mathias Duplessy : guitare, chant (lead vocal) Guo Gan : vie`le chinoise « erhu », chant Aliocha Regnard : vie`le scandinave « nyckelharpa », chant

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

THEATRE DENIS 12 COURS DE STRASBOURG 83400 Hyeres 83