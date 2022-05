Vide-grenier Saint-Germain-sur-Ay, 23 juillet 2022, Saint-Germain-sur-Ay. Vide-grenier Saint-Germain-sur-Ay

2022-07-23 – 2022-07-23

Saint-Germain-sur-Ay Manche Vide grenier. INSCRIPTION UNIQUEMENT Au Bureau d’Information Touristique DE 10h00 à 13h00 LES 9,10,11,16,17, 18 juillet.

Paiement à la réservation.

Emplacement 5,00€ les 2 mètres (minimum).

