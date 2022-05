VIDE-GRENIER DE LA TOFAILLE NAVOIRIAUDE Saint-Nabord Saint-Nabord Catégories d’évènement: Saint-Nabord

Vosges

VIDE-GRENIER DE LA TOFAILLE NAVOIRIAUDE Saint-Nabord, 26 mai 2022, Saint-Nabord. VIDE-GRENIER DE LA TOFAILLE NAVOIRIAUDE Saint-Nabord

2022-05-26 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-26 18:00:00 18:00:00

Saint-Nabord Vosges L’association La Tofaille Navoiriaude organise son vide-grenier au Centre de Saint-Nabord, dans la rue Charles de Gaulle, le jeudi 26 mai 2022.

Ouverture au public à 7H00,

Fermeture à 18H00,

Emplacement minimum de 5 Ml. Tarifs :

– 10 € pour les particuliers, 2 € le mètre linéaire supplémentaire.

– 12€ pour les professionnels, 2,50 € le mètre linéaire supplémentaire. Petite restauration et buvette de l’association à votre disposition. Réservation :

06 83 13 30 51. Formulaire de réservation à imprimer et compléter par les particuliers : /UserFiles/File/tofaille-vide-grenier-20222.docx

Formulaire de réservation à imprimer et compléter par les professionnels : /UserFiles/File/tofaille-deballage-commercial-20221.docx +33 6 83 13 30 51 Association Tofaille navoiriaude

Saint-Nabord

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nabord, Vosges Autres Lieu Saint-Nabord Adresse Ville Saint-Nabord lieuville Saint-Nabord Departement Vosges

Saint-Nabord Saint-Nabord Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-nabord/

VIDE-GRENIER DE LA TOFAILLE NAVOIRIAUDE Saint-Nabord 2022-05-26 was last modified: by VIDE-GRENIER DE LA TOFAILLE NAVOIRIAUDE Saint-Nabord Saint-Nabord 26 mai 2022 Saint-Nabord Vosges

Saint-Nabord Vosges