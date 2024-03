EXPOSITION À L’USINE PEINTURE, GRAVURE ET SCULPTURE rue Victor Perrin Uxegney, samedi 13 avril 2024.

EXPOSITION À L’USINE PEINTURE, GRAVURE ET SCULPTURE rue Victor Perrin Uxegney Vosges

Samedi

Trois artistes exposent à l’Usine Victor Perrin d’Uxegney Sylvie Coupé-Thouron, Dominique Grentzinger et Philippe Flesch.

Entrée libre, tout public. Exposition ouverte uniquement les week-ends, de 14 h à 18 h 30.

A travers la peinture et la gravure, Sylvie Coupé-Thouron interroge le spectateur sur la place de l’humain dans le monde qui l’entoure. Sans prétendre apporter de réponse ferme, elle nous invite à nous questionner sur l’inexorable fuite du temps ou sur la quête de l’équilibre entre ce que nous sommes et ce qui est. Ainsi, face à ces œuvres qui mettent en scène des personnages isolés dans des paysages souvent tumultueux, l’artiste nous place devant un miroir. Les paysages que nous apercevons sont-ils le reflet de nos sentiments, de nos émotions, des tempêtes et des orages qui se déchaînent parfois sous notre crâne ?

Dominique Grentzinger, sculptrice et passeuse d’émotions nous offre à contempler des pièces imposantes et impressionnantes, corps ou visages d’une grande expressivité et qui fascinent.

Chaque projet voit le jour après un long travail de préparation et de recherches. Souvent, ses œuvres sont inspirées par l’actualité.

Elle aime à s’imprégner des lieux où elle expose et travailler pour ces événements, se renouvelant ainsi, se fondant dans un espace, un contexte, faisant l’inspiration voir à elle.

Tout en conservant son humilité, l’artiste grandit et son œuvre tout autant.

Sur des fonds aux couleurs de la terre ou du bitume, Philippe Flesch peint des personnages aux visages taillés à la serpe, affichant une mine sérieuse. Quels sentiments les habitent ? Quelles histoires se cachent sous ces cheveux noirs ? Quelles vies ont façonné ces hommes, quelles pensées les animent ? A n’en pas douter, on peut lire sur ces toiles des stigmates de la pensée de l’artiste, lui qui se dit témoin ou passeur et avoue volontiers la solitude de l’artiste dans son atelier, affirmant que la toile est un reliquaire où s’entassent les horreurs de l’histoire, où s’accumulent les relents de barbarie, où s’érigent les murs d’indifférence .Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-14 18:30:00

rue Victor Perrin L’USINE

Uxegney 88390 Vosges Grand Est

L’événement EXPOSITION À L’USINE PEINTURE, GRAVURE ET SCULPTURE Uxegney a été mis à jour le 2024-03-20 par OT EPINAL ET SA REGION