Ain Oyonnax VeyziaTrail revient le dimanche 30 avril 2023 pour une 2ème édition ! +33 4 74 77 20 27 https://veyziatrail.run/ Veyziat Rue Louis Pergaud Oyonnax

