Atelier découverte : Sketchnote LAB01 Ambérieu-en-Bugey, lundi 29 avril 2024.

Atelier découverte : Sketchnote Rejoignez-nous pour notre atelier d’initiation au sketchnote (prise de note dessinée) animé par Lison Bernet Lundi 29 avril, 09h00 LAB01 Prix libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T09:00:00+02:00 – 2024-04-29T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-29T09:00:00+02:00 – 2024-04-29T12:00:00+02:00

Vous avez envie de transformer votre façon de prendre des notes, en faisant une large place au dessin ?

Vous avez envie de découvrir et d’expérimenter la pensée visuelle ?

Rejoignez-nous pour notre atelier d’initiation au sketchnote (prise de note dessinée) animé par Lison Bernet, experte en clarification visuelle et adhérente du LAB01.

Le sketchnote vient de l'association de deux mots anglais : sketch qui veut dire croquis, et noting qui signifie « prise de notes ». C'est donc une méthode de prise de notes visuelles qui utilise

Dans la vie professionnelle, c’est parfait pour ouvrir la créativité, renforcer les processus de mémorisation et offrir une vision systémique des choses.

Ça peut servir pour prendre des notes en réunion, brainstormer, traduire un processus/des idées ou rendre plus efficaces vos présentations.

Un formateur peut s’en servir pour rendre son enseignement plus attractif et mémorisable.

Dans la vie perso, c’est super pour illustrer votre agenda, vos carnets de voyage, vos scrapbooks, votre bullet journal (bujo)…

Le sketchnote s’adresse à tous et toutes. pas besoin de savoir dessiner !

L’atelier est conçu pour tous celles et ceux qui veulent découvrir la prise de note dessinée. Pas besoin de savoir dessiner, il faut juste avoir envie de s’amuser.

Rendez-vous :

️ Lundi 29 mars

de 9h à 12h

LAB01, 48 rue Gustave Noblemaire – 01500 Ambérieu en Bugey

12 places disponibles.

Prix libre

⚠️ L’atelier est ouvert à tous, aux adhérent(e)s du LAB01 et non-adhérent(e)s.

Prérequis pour l’atelier :

Il n’est absolument pas nécessaire de savoir dessiner

Apportez un stylo noir + 1 ou 2 feutres de couleur + quelques feuilles de papier ou un carnet/cahier.

Inscrivez-vous dès maintenant :

https://airtable.com/appMPMDCVcNfehJ6q/pagFD0Bv9XsOj0ZT0/form

À propos de Lison Bernet, dessinatrice et experte de la clarification visuelle

Lison Bernet utilise le dessin comme un outil au service de la compréhension depuis 2009. Que ce soit dans le cadre de projets de vulgarisation scientifique auprès de grandes institutions, ou dans des démarches d’intelligence collective auprès de collectivités et d’organismes privés.

Le dessin pour elle, se vit avec joie et simplicité dans la collaboration créative et dans l’ouverture à la co-construction. L’essentiel étant davantage de faire juste et sincère, que de faire beau.

