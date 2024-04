Concert de printemps de l’OHSJA à Ambronay Salle polyvalente Ambronay AMBRONAY, dimanche 28 avril 2024.

Venez assister aux concerts de Printemps de l’Orchestre d’Harmonie St Jean – Ambronay (OHSJA) le dimanche 28 avril à la salle polyvalente d’Ambronay et le dimanche 5 mai à la salle des fêtes de Saint Jean le Vieux, à 17h. Sous la direction des chefs Mehdi MERCIER et Mahé BENNAÇAR, laissez-vous emporter par un voyage musical captivant à travers les musiques de films, jeux vidéo et dessins animés. L’entrée est gratuite, et une buvette sera à votre disposition pour agrémenter votre fin d’après-midi.

Au programme notamment, laissez-vous séduire par des morceaux envoûtants tels que Encanto de Robert W. Smith, ou encore les mélodies inoubliables de How To Train Your Dragon de John Powell. Ressentez l’énergie vibrante de Welcome to the Jungle des Guns N’ Roses, et laissez vous emporter par la magie de Aladdin (Medley) de Disney.

Détails & Programme : https://www.ohsja.fr

Salle polyvalente Ambronay rue du tram , 01500 AMBRONAY AMBRONAY 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes