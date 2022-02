Ventoux Gravel Classic Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse

Ventoux Gravel Classic Vaison-la-Romaine, 1 octobre 2022, Vaison-la-Romaine. Ventoux Gravel Classic Centre d’hébergement Le Moulin de César Avenue César Geoffray Vaison-la-Romaine

2022-10-01 – 2022-10-02 Centre d’hébergement Le Moulin de César Avenue César Geoffray

Vaison-la-Romaine Vaucluse Vaison-la-Romaine EUR 55 120 Le Ventoux, montagne dans la plaine située dans le Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est une véritable terre de gravel et de tout-terrain. Le décor est planté pour cette finale qui promet d’être mythique. contact@egobike-montventoux.com Centre d’hébergement Le Moulin de César Avenue César Geoffray Vaison-la-Romaine

dernière mise à jour : 2022-02-23 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

Détails Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Autres Lieu Vaison-la-Romaine Adresse Centre d'hébergement Le Moulin de César Avenue César Geoffray Ville Vaison-la-Romaine lieuville Centre d'hébergement Le Moulin de César Avenue César Geoffray Vaison-la-Romaine Departement Vaucluse

Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaison-la-romaine/

Ventoux Gravel Classic Vaison-la-Romaine 2022-10-01 was last modified: by Ventoux Gravel Classic Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 1 octobre 2022 Vaison-la-Romaine Vaucluse

Vaison-la-Romaine Vaucluse