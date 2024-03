Château Val Joanis fête le Printemps Château Val Joanis Pertuis, dimanche 28 avril 2024.

Château Val Joanis fête le Printemps Château Val Joanis Pertuis Vaucluse

Le Château Val Joanis ouvre ses portes pour sa Fête de Printemps le Dimanche 28 Avril 2024 de 10h à 18h !

On vous attend nombreux !

Le Château Val Joanis fête le printemps



Dimanche 28 Avril 2024 de 10h à 18h



Au programme :



De nombreux artisans d’art et de gastronomie. …



Dégustation des vins du domaine tout au long de la journée.



Restauration sur place (Food Trucks).



Ateliers dans les jardins par l’association Green and Zen Bubbles (gratuit et sur inscription).



Jeux en bois XXL. ♟️



Entrée libre au jardin classé « remarquable ».



On a hâte de vous retrouver pour cette nouvelle édition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Château Val Joanis 2404 Route de Villelaure

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur magasin@val-joanis.com

L’événement Château Val Joanis fête le Printemps Pertuis a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de Tourisme de Pertuis