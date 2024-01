La Sévanaise Sevan Parc Hôtel Pertuis, mercredi 1 mai 2024.

La Sévanaise Sevan Parc Hôtel Pertuis Vaucluse

Chaque année, le 1er mai, le Sévan Parc Hôtel accueil la course à pied annuelle la Sévanaise !

Environ 600 coureurs prennent le départ sur le parking du Sévan Parc Hôtel pour 2 parcours, le 8 km et le 15 km pour les plus courageux !

En 2024, nous organisons la 10e édition !

Vous avez la possibilité de réserver au Sévan Parc Hôtel afin d’y séjourner pendant le week-end férié et courir si le cœur vous en dit, le 1er mai.

Un ravito gourmand est organisé sur la terrasse de l’hôtel à partir de 11h30 12h00, bières, huitres et repas au programme.

Plus d’informations et inscriptions sur le site internet la sevanaise ou par mail lasevanaise@gmail.com EUR.

Sevan Parc Hôtel 914, route de la Bastidonne

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lasevanaise@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:30:00

fin : 2024-05-01 15:00:00



