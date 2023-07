Venez comme vous chantez ! Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Venez comme vous chantez ! Théâtre du Châtelet Paris, 16 juin 2024, Paris. Le dimanche 16 juin 2024

de 15h00 à 16h00

.Public adultes. payant 10€ Sur scène ou dans la salle, au Théâtre du Châtelet, l’artiste c’est vous ! Venez comme vous chantez ! C’est quoi ? Conçu pour être accessible à un large public, Venez comme vous chantez

propose aux participants une expérience artistique immersive et

participative dont les valeurs reposent sur le partage entre

générations, la transmission, la convivialité et bien sûr, les pratiques

artistiques. La motivation, l’engagement (présence aux ateliers) et l’envie suffisent pour participer. Un kit d’apprentissage sera fourni aux participants (tutoriels chants, versions playbacks pour s’entrainer à la maison, tutoriels chorégraphies…). Pour cette deuxième édition, Paris et la chanson française seront à l’honneur Comment ? Venez comme vous chantez est constitué de deux chœurs amateurs (vous) qui se produiront aux côtés du Chœur Sotto Voce au Châtelet : un chœur de salle (à partir de 6 ans) qui se produira depuis la salle permettant ainsi la participation des plus jeunes et un chœur de scène (à partir de 8 ans) qui se produira sur scène. Ces deux chœurs ont chacun leurs particularités (nombre d’ateliers, nombre de chants et nombre de chorégraphies à apprendre…), tous deux font partie intégrante du projet. Il n’est pas exigé de savoir lire la musique, ni même de « savoir chanter » ou danser… Rendez-vous sur le site internet du Châtelet pour retrouver tous les détails du projet ! La représentation aura lieu le dimanche 16 juin 2024 à 15h Renseignements : participatif@chatelet.com Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris Contact : https://www.chatelet.com/ +33140282840 https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://www.chatelet.com/programmation/2023-2024/venez-comme-vous-chantez-24/

