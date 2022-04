Vald au festival Europavox Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Vald au festival Europavox Clermont-Ferrand, 1 juillet 2022, Clermont-Ferrand. Vald au festival Europavox Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand

2022-07-01 – 2022-07-01 Place du 1er Mai Festival Europavox

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme EUR 45 99 Rappeur et sans reproche, armé d’un humour un peu noir et d’un sens du réalisme plutôt cru, Vald s’est imposé en quatre albums comme le reporter sans frontière d’une société qu’il ne juge pas mais dépeint sans falbala. contact@europavox.com +33 4 73 90 04 06 http://www.europavox.com/ Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Place du 1er Mai Festival Europavox Ville Clermont-Ferrand lieuville Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme

Vald au festival Europavox Clermont-Ferrand 2022-07-01 was last modified: by Vald au festival Europavox Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 1 juillet 2022 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme