Laveissière 15300 Laveissière Ultra Trail du Puy Mary Aurillac : 105 km / 5500m D+ (passage au Lioran)

Grand Trail de la Jordanne : 50 km, nouveau parcours

Trail d’Aurillac : 24 km / 600m D+, relais ou solo

Randonnée : 23 km – Parcours des Super Héros : pour les 5-12 ans contact@utpma.fr +33 4 71 49 02 97 http://www.utpma.fr/ Laveissière

