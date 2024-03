UNIVERSITE POPULAIRE SEANCES AVEC DEBATS L’ACCUEIL DE L’AUTRE, GEOHISTOIRE DE L’HOSPITALITE Langres, vendredi 7 juin 2024.

Tout public

Les migrations mondialisées ont-elles transformé le sens

de l’hospitalité dans nos sociétés ? Car les fonctions, les figures

morales, politiques, religieuses et imaginaires de l’accueil

de l’autre nous renvoient à ce signe de civilisation et

d’humanité développé dans les sociétés passées. Nous verrons

comment, dans l’histoire, les humains ont migré sous la

contrainte, comment ils ont été reçus. Quelle mémoire hospitalière

en avons-nous conservé ? Et à quoi nous engagent

les migrations aujourd’hui ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-07

8 Rue Chambrûlard

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bonjour@legout-desautres.fr

