Une naissance au château ! – Tablier à histoires Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches

Une naissance au château ! – Tablier à histoires Loches, 3 juillet 2022, Loches. Une naissance au château ! – Tablier à histoires

Loches Indre-et-Loire Conseil Départemental 37

2022-07-03 11:00:00 – 2022-08-28 11:45:00 Loches

Indre-et-Loire Loches 8.5 EUR La reine Anne de Bretagne trouve un énorme nid, et un jour, son chien entend des craquements… Le gros œuf va éclore ! Découvrez les aventures de la naissance d’un petit dragon. Famille avec enfants 3-10 ans. Sur réservation. La reine Anne de Bretagne trouve un énorme nid, et un jour, son chien entend des craquements… Le gros œuf va éclore ! Découvrez les aventures de la naissance d’un petit dragon. Famille avec enfants 3-10 ans. Sur réservation. citeroyaleloches@departement-touraine.fr +33 2 47 19 18 08 http://www.citeroyaleloches.fr/ La reine Anne de Bretagne trouve un énorme nid, et un jour, son chien entend des craquements… Le gros œuf va éclore ! Découvrez les aventures de la naissance d’un petit dragon. Famille avec enfants 3-10 ans. Sur réservation. CD37

Loches

dernière mise à jour : 2022-06-23 par Conseil Départemental 37

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Loches Other Lieu Loches Adresse Loches Indre-et-Loire Conseil Départemental 37 Ville Loches lieuville Loches Departement Indre-et-Loire

Loches Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loches/

Une naissance au château ! – Tablier à histoires Loches 2022-07-03 was last modified: by Une naissance au château ! – Tablier à histoires Loches Loches 3 juillet 2022 Loches Indre-et-Loire Conseil Départemental 37

Loches Indre-et-Loire