Harmonie de la région centre Rue du Poitou Veigné, 5 mai 2024, Veigné.

Veigné,Indre-et-Loire

Crée en 1982 à l’initiative de jeunes musiciens, l’orchestre d’Harmonie de la Région Centre est une référence tant au niveau national (1ere place du championnat de France 2023) qu’au niveau européen (3eme place au championnat d’Europe). L’OHCH est une » école-orchestre » de l’excellence..

Dimanche 2024-05-05 16:00:00 fin : 2024-05-05 . 20 EUR.

Rue du Poitou

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Created in 1982 on the initiative of young musicians, the Orchestre d’Harmonie de la Région Centre is a benchmark both at national level (1st place in the 2023 French championship) and at European level (3rd place in the European championship). The OHCH is a « school-orchestra » of excellence.

Creada en 1982 por iniciativa de jóvenes músicos, la Orchestre d’Harmonie de la Région Centre es una referencia tanto a nivel nacional (1er puesto en el campeonato de Francia 2023) como europeo (3er puesto en el campeonato de Europa). La OHCH es una « orquesta-escuela » de excelencia.

Das 1982 auf Initiative junger Musiker gegründete Blasorchester der Region Centre ist eine Referenz sowohl auf nationaler Ebene (1. Platz bei der französischen Meisterschaft 2023) als auch auf europäischer Ebene (3. Platz bei der Europameisterschaft). Das OHCH ist eine « Orchesterschule » der Spitzenklasse.

