Brunch à la Cabane à Plantes Sennevières, dimanche 5 mai 2024.

Brunch à la Cabane à Plantes Sennevières Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 11:30:00

fin : 2024-05-05

Venez découvrir notre brunch fait maison, avec des produits de saison, frais et locaux ou de la ferme ! Chaque plat est préparé avec soin et agrémenté avec des épices, des plantes aromatiques et des fleurs comestibles.

Profitez d’un cadre magique avec une vue sur la campagne et les jardins tout en partageant ce moment de dégustation avec les autres convives autour de notre magnifique table en orme massif.

32 EUR.

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire juliettekrier@gmail.com



