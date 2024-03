Une fille comme les autres MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, samedi 16 mars 2024.

Une fille comme les autres Enfance, adolescence et premiers émois. Samedi 16 mars, 20h30 MJC de Saint-Chamond 7€ adh / 10€ ext

Parce que je suis une fille (presque, pas assez, trop, bien) comme les autres, je vous propose de partager les affres d’être née au féminin, en questionnant l’éveil à la sexualité et le poids des images dans notre construction sociale.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

